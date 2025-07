Fabio Marchioni muore a 36 anni dopo un tuffo nelle cascate del Dardagna il padre si uccide per il dolore | il dramma familiare nel Modenese

Un tragico incidente ha sconvolto il cuore dell’Appennino modenese: Fabio Marchioni, 36 anni, ha perso la vita dopo un tuffo nelle cascate del Dardagna, lasciando un vuoto incolmabile. La perdita improvvisa ha colpito non solo la famiglia, devastata dal dolore, ma anche l’intera comunità locale. Un dramma che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra gioia e tragedia nella natura selvaggia.

È un vero e proprio dramma familiare quello che si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio, sull’Appennino fra Modena e Bologna. Intorno alle 16:30, Fabio Marchioni, un 36enne di Sestola, è morto dopo essersi tuffato in un fiume e aver sbattuto violentemente la testa sulle pietre. Ad accorgersene sono stati alcuni turisti, che hanno avvertito i soccorritori. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso ma per l’uomo – morto sul colpo – non c’è stato nulla da fare. Poco dopo aver appreso la notizia, il padre, Aurelio, si è tolto la vita in preda alla disperazione. 🔗 Leggi su Open.online