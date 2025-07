Biasin sicuro | Nkunku non è un obiettivo dell’Inter! Una certezza

Fabrizio Biasin chiarisce senza mezzi termini: Nkunku non è un obiettivo dell’Inter, e questa rimane una certezza. Nel mercato in evoluzione, i nerazzurri puntano a un cambio radicale nel settore offensivo, con l’obiettivo di sostituire Mehdi Taremi e rinforzare il reparto con un talento di qualità. Ma quali saranno le mosse concrete? Restate con noi per scoprirlo!

Fabrizio Biasin si è espresso in merito alle voci relative a un possibile passaggio di Cristopher Nkunku all’Inter. Dal giornalista una netta smentita rispetto a una tale eventualità. LA SITUAZIONE – L’Inter intende chiudere il suo mercato in entrata, per quanto riguarda il reparto offensivo, con un cambiamento netto rispetto al passato. L’idea di base, infatti, è quella di sostituire Mehdi Taremi con un trequartista che sia dotato della qualità di saper saltare l’uomo e che sappia giocare sulle fasce. Non vi è dubbio, in questo senso, che calciatori di pregevole qualità come Marco Asensio e Cristopher Nkunku rientrerebbero formalmente in questo disegno, ma la realtà sostanziale con cui misurarsi sembra essere di segno diverso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin sicuro: «Nkunku non è un obiettivo dell’Inter! Una certezza»

