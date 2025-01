Ilrestodelcarlino.it - Muraglia cala il tris con Csi Delfino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 csi: Cangiotti, Carnaroli (17’ st Malandrino), Tatò (12’ st Bruzzesi), Sensoli (42’ st Ricci), Palazzi, Fuzzi, Del Monte, Balapitya (19’ st Lunadei), Bellinazzo, Simoncelli, Di Guido (17’ st Curto Pansino). All. Vampa. CSI: Ferri, Gargiulo (35’ st Banci), Nicolini (14’ st Ambrogi), Ceccacci, Vichi, Magi, Sanchioni, Rossi (15’ st Martinelli), Ciacci (15’ st Aiudi), Agostini (15’ st Polverari), Caso. All. Vitelli. Arbitro: Speciale di Ancona. Reti: 33’ pt, 11’ st 46’ st Bellinazzo. Note: espulso al 45’ pt Ceccacci Mattatore di giornata il bomber del, Bellinazzo, autore di una magnifica tripletta che costringe il portiere Ferri a raccogliere in fondo al sacco ben tre palloni. Unconcreto ha la meglio su un Csiche ha subito troppo le scorribande dei pesaresi.