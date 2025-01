Ilrestodelcarlino.it - Marina vince in rimonta. Sassoferrato Genga ko

1: Cominelli, Burini, Giovagnoli, Carloni, Droghini (1’st Cucinella), Romanelli (1’st Massaccesi), Gagliardi (12’st Ogiesoba) Gregorini, Catalani A. (12’st Catalani T.), Sabbatini, Pierandrei. All. Profili: Bruni, Paoletti (39’st Federici), Luzzi, Di Nuzzo, Pasinato, Tagnani, Perini, Isla, Ricci, Gubinelli, Bettini (39’st Morettini). All. Ruggeri ARBITRO: Cerolini di Macerata RETI: 12’pt Luzzi (S), 39’pt, 38’st Pierandrei (M) Doppietta di Pierandrei e laè servita. Ilrimette in piedi una gara che si era messa subito male; con tenacia i biancoazzurri rialzano la testa, crolla invece ilche mostra ottimi spunti in attacco, ma in fase difensiva sbaglia nei momenti clou. Ilparte bene, va vicino al vantaggio dopo appena un minuto di gioco con Carloni, ma, al primo affondo degli ospiti, i rivieraschi capitolano: un’azione ben costruita sulla destra termina con un cross teso in area, Cominelli smanaccia, ma serve involontariamente Luzzi che a porta vuota non può sbagliare.