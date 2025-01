Sport.quotidiano.net - La reazione Ndiaye show. I Blacks tornano a correre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Faenza 75Rimadesio Desio 58FAENZA:6, Poletti ne, Calbini 11, Vico 4, Camparevic, Poggi 14, Sirri ne, Magagnoli 7, Ammannato 6, Cavallero 17, Garavini, Fragonara 10. All.: Garelli RIMADESIO DESIO: Bartninkas 12, Tornari 4, Chiumenti 6, Torgano 6, Albique 2, Fumagalli 8, Cipolla ne, Mazzoleni 15, Elli 5, Guglielmone ne. All.: Gallazzi Arbitri: Suriano - Caneva Note. Parziali: 20-15; 41-30; 62-51. Tiri da 2: Faenza: 22/42, Desio: 15/40; tiri da tre: Faenza: 7/19, Desio: 6/23; tiri liberi: Faenza: 10/13, Desio: 10/10; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Desio: 32. Iritrovano la vittoria e il momentaneo terzo posto con una prova corale dove ognuno ha dato il proprio contributo. Bravo coach Garelli a riai cambi per mantenere alta l’intensità contro una Desio che ha dovuto fare a meno di Perez e di Cipolla, trovando da tutti ottime risposte.