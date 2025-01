Bergamonews.it - “La Memoria non sia relegata al passato: va attualizzata per evitare che la storia si ripeta”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Lanon si deve relegare al: vadiventando spunto di riflessione”. Così il professor Roberto Calvo, docente ordinario di diritto privato all’Università della Valle d’Aosta, invita a essere consapevoli dellaperche avvenimenti come quelli accaduti durante l’esperienza nazifascista possano ripetersi.In occasione dell’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l’Università degli studi di Bergamo organizza, lunedì 27 gennaio dalle 16.30 alle 18 alla Sala Galeotti nella sede di via dei Caniana, 2, un incontro dal titolo “Diritto e. L’ordinamento criminale della deportazione”, per favorire un momento di approfondimento sulle distorsioni del diritto che hanno condotto alle politiche di sterminio attuate durante l’Olocausto.