Ilnapolista.it - Juventus, la catena del disastro parte da Elkann e passa per Giuntoli: i responsabili sono loro

Leggi su Ilnapolista.it

, ladeldaper: iCistorie che sembrano già scritte. Cristianoè arrivato allada Salvatore della Patria, come colui che avrebbe dovuto far rinascere la Vecchia Signora dei nove scudetti consecutivi. L’ingegnergli ha dato pieni poteri, gli ha consentito di disfarsi di pezzi pregiati della casa madre – da Adrien Rabiot a Federico Chiesa, a Wojciech Szcz?sny – di accompagnare alla porta leadership come quella di Danilo – di cacciare Massimiliano Allegri uno degli allenatori più longevi della storia bianconera e che più incarnava il dna della Continassa, e soprattutto di spendere 200 milioni di euro nella sessione di mercato dello scorsa estate.Eppure fin qui i fuochi di artificioani nonstati risolutori.