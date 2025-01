Romadailynews.it - Italia: inviare benedizione della Festa di primavera a Torino

Volontari cinesi e locali posano per una foto di gruppo con opere calligrafiche del carattere cinese “Fu,” che significa “buona fortuna”, per celebrare l’imminentedi, o Capodanno lunare cinese, a, in, il 25 gennaio 2025. Volontari (di fronte) e personale di un esercizio commerciale posano per una foto di gruppo con opere calligrafiche del carattere cinese “Fu,” che significa “buona fortuna”, per celebrare l’imminentedi, o Capodanno lunare cinese, a, in, il 25 gennaio 2025. Agenzia Xinhua