Liberoquotidiano.it - I viaggi, il fermo e il rilascio: tutta la verità sul generale libico Almasri, un caso di sicurezza nazionale

I fenomeni dell'opposizione che da giorni lanciano invettive contro il governo Meloni per ildel presunto torturatoreJeem Osama Elmasry Habish, per tutti “”, dimenticano che esiste la ragion di Stato e fingono di ignorare quanto lasia al centro dell'agenda di un esecutivo di centrodestra. I signori della minoranza continuano a invocare le dimissioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del collega dell'Interno, Matteo Piantedosi, e della stessa premier Giorgia Meloni tutti colpevoli, secondo loro, di avere lasciato andare il “macellaio”ricercato dalla Corte penale interper evitare che potesse raccontare in qualche processo dettagli indicibili sulle intese tra Roma e Tripoli in materia di migranti. Costoro denunciano una violazione del diritto interda parte del nostro Paese nonostante le procedure siano state rispettate, e annunciano una commissione d'inchiesta sugli accordi Italia-Libia.