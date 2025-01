Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia e Trapani vincono e conservano la vetta a braccetto

Bologna, 25 gennaio 2025 – Almeno per le prossime ventiquattro ore, la Germanie la matricolaformeranno un’inedita coppia inalla classifica del campionato di, dopo essere uscite vittoriose da due dei quattro anticipi del diciassettesimo turno. Per la compagine biancoblù è stato tutto estremamente semplice nel derby lombardo dominato e vinto contro la OPenjobmetis Varese per 118-77: ben sette i giocatori della Germani finiti in doppia cifra per punti segnati, trascinati da un incontenibile Miro Bilan che si è spinto fino a quota 27 punti, ai quali ha aggiunto 16 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate date per un complessivo 48 di valutazione. Il match è rimasto in equilibrio soltanto per pochi minuti, perchégià nel primo quarto ha provato l’allungo segnando 30 punti e subendone solo 19.