Ilrestodelcarlino.it - Bagno capitale del Padel. In gara i borghi più belli

"Un evento imperdibile sta per arrivare adi Romagna il 14-15-16 marzo. Il nostro splendido borgo termale sarà palcoscenico del 1° Torneo Nazionale dideipiùd’Italia". Lo annunciano il sindaco Enrico Spighi e l’assessore allo Sviluppo Turistico Giovani e Sport, Mattia Lusini, che poi sottolineano: "Un grande onore e una straordinaria opportunità. Il circuito de "Ipiùd’Italia" riunisce 315unici in tutta Italia, di cui 15 nella nostra amata Emilia Romagna. Dal 2023, anchedi Romagna fa parte di questa prestigiosa rete e non poteva esserci occasione migliore per metterci in mostra. Un grazie speciale a "River22", che ha creduto da subito in questo evento, contribuendo con entusiasmo e professionalità alla sua progettazione. Sport, natura, benessere e buon cibo, questa sarà una" tre giorni" all’insegna delle nostre eccellenze.