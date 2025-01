Ilgiorno.it - Altro colpo nella bottega equo-solidale. Rubati gli spiccioli e tutti i computer

Leggi su Ilgiorno.it

LaVariomondo, gestita dai volontari dell’associazione Variopinto, è tornata di nuovo nel mirino del ladri. Ignoti hanno fatto visita alla, svaligiandola, come già era successo nell’ottobre del 2023. Sono entrati in azionenotte, forzando una saracinesca. All’interno non hanno trovato molto denaro, solo il fondo cassa. Così i ladri hanno messo le mani suiall’interno del negozio, non prima di avere messo a soqquadro l’ufficio, forsesperanza di trovare denaro. Al danno economico provocato, non proprio di poco conto, si aggiunge la grande amarezza dei volontari che in questo luogo vendono prodotti di vario genere provenienti soprattutto dal Sud del mondo, attraverso cooperative che gestiscono il commercio. L’associazione Variopinto opera da 30 anni in Rwanda e da allora si è creato un ponte di solidarietà tra Limbiate e il Paese africano sconvolto da una delle più sanguinose guerre civili del continente.