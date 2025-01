Game-experience.it - Xbox, Phil Spencer conferma l’arrivo di altri giochi multipiattaforma ed il supporto a Nintendo Switch 2

, boss di Microsoft Gaming, hato proprio in queste ore che il colosso di Redmond supporterà ufficialmente2, ribadendo inoltre che sono in arrivo.In un’intervista con Gamertag Radio (grazie ad Insider Gaming),ha discusso della strategia di, sottolineando l’impegno nel portare sempre più titolie rafforzando la collaborazione cone altre piattaforme, come Steam e PlayStation. Questa decisione segna di conseguenza un ulteriore passo avanti nella missione della corporazione americana di rendere i propriaccessibili ovunque e a chiunque.Difattiha evidenziato comenon intenda “costruire muri” attorno ai propri titoli first-party, preferendo concentrarsi sulla qualità dell’hardware e sulla libertà dei giocatori di scegliere dove giocare.