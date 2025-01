Pronosticipremium.com - Xabi Alonso chiama Hermoso, vicino al Bayer Leverkusen: Roma su un sostituto?

Ranieri tiene concentrati i suoi sull’ostica trasferta di Udine, laddove qualsiasi viaggio fuori dalla capitale risulta complicato per lada 9 mesi a questa parte. Imperversa però un calciomercato che entra negli ultimi decisivi giorni, in entrata come in uscita: il club cerca un vice Dovbyk all’altezza, con l’idea Brobbey e la suggestione Lucca tra le voci, mentre si preparano a salutare la capitale Shomurodov, direzione Venezia, ed un Mariosempre piùal.Un rapporto mai sbocciato quello tra i colori giallorossi e l’ex difensore dell’Atletico Madrid, che ha collezionato quest’anno 13 presenze ed 1 gol, per un totale di 622? in campo. Adattamento all’Italia reso fisiologicamente difficile sia dalla mancata preparazione estiva, essendo arrivato a inizio settembre da svincolato, sia dal doppio cambio di allenatore praticato dallain pochi mesi.