Reggo l’alcol come un alpino per resistenza batto anche gli uomini Il matrimonio? Il mio fidanzato aspetta glielo chieda io | lo rivela Maria Elena Boschi

Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019, già ministra nel governo Renzi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni,ieri ha festeggiato i suoi 44 anni. Laè intervenuta, per l’occasione, ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1 raccontandosi con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.“Mi sento gli anni che ho, niente di più, niente di meno – ha dichiarato – . Il primo a farmi gli auguri è stato il mio, alla mezzanotte spaccata. Ancora non lo so cosa mi ha regalato, ma festeggerò con lui. Per ora ho ricevuto solo fiori in regalo. Sono molto felice ed orgogliosa del mio percorso politico, ma se avessi la possibilità di tornare indietro allora farei una cosa completamente diversa.