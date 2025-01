Juventusnews24.com - Napoli Juve e quel patto nello spogliatoio bianconero: in caso di vittoria questa sera al Maradona… Il retroscena

di RedazionentusNews24: indial Maradona contro la capolista. Ildi TuttosportL'edizione odierna di Tuttosport ha posto l'attenzione sulla sfida in programma oggi alle 18 trantus, analizzando la situazione in casa bianconera e disegnando un possibile scenario nelin cui a spuntarla fossero proprio questi ultimi.Lanon è mai stata in corsa per lo scudetto quest'anno ma un eventualeal Maradona ridurrebbe le distanze dalla vetta a 10 lunghezze e consentirebbe allodi iniziare quantomeno a sognare una corsa di questo tipo. Ecco perchèli in palio oggi valgono più di tre semplici punti.