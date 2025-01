Spazionapoli.it - Napoli-Juve, Di Canio provoca: “Se Conte dovesse vincere…”

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime- Lazione di Paolo Disu: sentite la sua battuta s un’eventuale vittoria azzurra.ntus sarà una partita davvero accesissima in uno Stadio Diego Armando Maradona che si preannuncia gremito per una sfida del genere. A sfidarsi, due allenatori con un curriculum e momenti ben diversi: Antonio, plurivincente e nuovo idolo della tifoseria azzurra e Thiago Motta, ancora alla ricerca di continuità di risultati.Ha parlato dei risvolti di questa sfida il doppio ex e attuale commentatore Sky Paolo Di. Tanti gli elogi per il lavoro di, con anche unazione riguardo alla lotta Scudetto.DianalizzaQueste le sue parole sull’allenatore delnon sbaglia un colpo, dalle mie parti si dice che è un paraculo.