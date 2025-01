MemoriaUcei | saremo solo a eventi alti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 La Comunità ebraica di Milano non parteciperà all'incontro organizzato da Anpi e Aned lunedì,nella Giornata della Memoria,in Comune. "E' fondamentale la sensibilizzazione delle nuove generazioni su Shoah e antisemitismo, ma non possiamo esserci finché l'Anpi parla di genocidio a Gaza", spiegano. Di Segni,presidente dell'Unione comunità ebraiche italiane,annuncia la partecipazione "", come quello al Quirinale, "accertandosi che i contenuti siano sulla Shoah e non su altro".