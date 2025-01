Juventusnews24.com - Magnanelli applaude la Juve Primavera: «Ci portiamo a casa la reazione e la prestazione del secondo tempo. Ai ragazzi dico questo»

Juve Primavera batte l'Udinese in rimonta. Ecco le parole di Magnanelli al sito ufficiale del club bianconero.

MAGNANELLI – «Sono tre punti importanti, indubbiamente, per la classifica quelli ottenuti oggi. Sicuramente ci portiamo a casa la reazione e la prestazione del secondo tempo, il modo in cui abbiamo affrontato le difficoltà. Sulla carta, vedendo le posizioni in graduatoria delle due squadre prima del fischio d'inizio, questa partita poteva sembrare facile, ma noi sapevamo benissimo che non sarebbe stata semplice. Siamo andati sotto nel punteggio, addirittura di due reti, ma siamo stati bravi a restare con la testa dentro il match cercando di trovare delle soluzioni per risolvere i problemi incontrati nella prima frazione e siamo riusciti a ribaltare il risultato meritatamente.