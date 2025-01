Lanazione.it - Maggio Musicale, Lorenzo Baglioni racconta Mozart

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 gennaio 2025 – Continuano gli appuntamenti del ciclo “C’è musica & musica 2.0”, l’iniziativa originale e briosa per avvicinare il pubblico al teatro e al fascino delle sue rappresentazioni. Domenica 26 gennaio alle ore 11 in Sala Zubin Mehta torna in scena, già fra gli acclamati protagonisti dello scorso ciclo di C’è musica & musica. Cantante, autore, presentatore e attore, ex docente di matematica, col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! - Sony Music, Ripassongs - RTI) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone Il Congiuntivo. Ha condotto inoltre numerosi programmi per la TV quali Lo Zecchino d’oro; L’Isola degli Eroi; Bella, Prof!; Un Palco per Due su Rai 2 e ha scritto sette libri editi da Mondadori e Rai Libri. Da dieci anni produce contenuti per il web, che ad oggi contano oltre 300 milioni di visualizzazioni.