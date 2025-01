Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: inizia la qualificazione maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21la prova di Lucas Chanavat, uno dei favoriti per salire sul podio odierno.11.20 SI PARTE!11.20 Pronto a prendere il via Barp.11.18 Due minuti al via della partenza di Barp.11.16 Come detto, l’Italia potrà contare su un totale di sei uomini: oltre a Pellegrino, gli altri azzurri al via saranno Elia Barp – colui che inaugurerà la– Michael Hellweger, Davide Graz, Simone Daprà e Giovanni Ticcò.11.13 Passiamo ora alla prova: l’Italia sarà ben presente tra gli uomini con un contingente di sei elementi comandato dal capitano Federico Pellegrino. Torna in gara anche il fenomenale Johannes Klaebo con l’intenzione di conquistare la nona vittoria individuale stagionale. Tanti i pretendenti al podio: lo svedese Edvin Anger, il norvegese Even Northug, l’elvetico Valerio Grond e il francese Lucas Chanavat sono gli avversari più pericolosi per Pellegrino nella corsa alle prime tre posizione.