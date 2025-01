Agi.it - L'Atalanta vince a Como grazie a un super Retegui

AGI - L'si aggiudica il derby lombardondo in rimonta 2-1 aa una doppietta di Mateo, sempre più capocannoniere, che ribalta il gol di Nico Paz del 30' con una doppietta al 56' e al 70'. La squadra di Gasperini consolida così la sua terza posizione in classifica dietro Napoli e Inter. Ilresta a 22 punti, a +3 sulla zona retrocessione. Arriva così la prima vittoria in campionato del 2025 per l': decisiva la doppietta di Mateonel secondo tempo, ad aprire le marcature è stato Nico Paz con un gran mancino dalla distanza. Sono 16 le reti in campionato per l'italo-argentino, 14 invece le vittorie dei bergamaschi che legittimano il terzo posto in classifica. Quella del Sinigaglia è stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le parti.