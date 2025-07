Si laurea ed evade l' appello del padre | Si consegni

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica quella di Andrea Cavallari, il giovane condannato per la strage di Corinaldo che ha scelto di evadere dall’appello del padre e di non far rientro in carcere dopo aver ottenuto un permesso per laurearsi. Un gesto che solleva numerosi interrogativi su giustizia, responsabilità e diritti. La sua fuga rappresenta un caso emblematico di come le scelte individuali possano sfidare le regole e suscitare riflessioni profonde.

Andrea Cavallari, 26 anni, scontava 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca di Corinaldo nel 2018. Aveva ottenuto un permesso per laurearsi in legge. Ma non ha fatto rientro nel carcere di Bologna, si sarebbe allontanato con la fidanzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si laurea ed evade, l'appello del padre: "Si consegni"

Cavallari, il permesso senza scorta per motivi di studio - Il magistrato di sorveglianza, su richiesta dell’avvocato Francesco Muzzioli, che assiste Cavallari, lo ha autorizzato a uscire, senza la scorta della penitenziaria e accompagnato dai genitori: un ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it