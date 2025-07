Calciomercato Inter LIVE | anche il City su Dumfries Ndoye può tornare di moda! Dodò l’ultima idea per la corsia destra

Sei appassionato di calciomercato e non vuoi perderti neanche un aggiornamento sull'Inter? Sei nel posto giusto! In questa guida aggiornata in tempo reale, seguiremo tutte le trattative, indiscrezioni e strategie del club nerazzurro, con un occhio anche alle possibili mosse di altri top club come il Manchester City. Preparati a scoprire le ultime novità , perché il mercato non si ferma mai, e l'Inter ha sempre una carta da giocare.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: anche il City su Dumfries, Ndoye può tornare di moda! Dodò l’ultima idea per la corsia destra

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

