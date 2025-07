Trump le leve su Netanyahu per convincerlo ad accettare la tregua con Hamas Dalle armi ai dazi fino all?Iran

In un incontro che potrebbe segnare un nuovo passo verso la stabilità mediorientale, Trump ha usato ogni leva a sua disposizione per convincere Netanyahu ad accettare la tregua con Hamas. Dalle armi ai dazi, e persino alle questioni iraniane, il dialogo tra i due leader si preannuncia intenso e decisivo. In Italia, ormai oltre la mezzanotte, il mondo attende con trepidazione le possibili conseguenze di questa cruciale trattativa.

In Italia sarà già trascorsa la mezzanotte quando Donald Trump riceverà alla Casa Bianca Benjamin Netanyahu. Una di fronte all?altra si troveranno due personalità.

