Trump ' lanciare un terzo partito è ridicolo'

Donald Trump non ha esitato a commentare con tono critico l’ambizioso progetto di Elon Musk di creare un terzo partito politico, definendolo “ridicolo”. Secondo l’ex presidente, questa mossa genera solo confusione e rischia di indebolire i due principali schieramenti. Ma quali sono davvero le implicazioni di questo nuovo tentativo di ridefinire lo scenario politico? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili effetti e le sfide che attendono questa iniziativa audace.

"Lanciare un terzo partito è ridicolo". Lo afferma Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva del terzo partito lanciato da Elon Musk. "Crea confusione. Un terzo partito non funziona", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'lanciare un terzo partito è ridicolo'

In questa notizia si parla di: terzo - partito - trump - lanciare

Musk, 'il popolo ha parlato, serve un terzo partito' - In un'epoca di grande fermento politico, Elon Musk lancia una proposta che sta facendo discutere: la creazione di un nuovo partito, "The America Party", in risposta alla richiesta di un rappresentante autentico per l'80% degli americani.

Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana. Quando ormai il suo ruolo di First Buddy appare un ricordo lontano considerati gli scontri pubblici con Donald Trump, il miliardario annuncia - forte dell'esito del sondaggio lanciato online - la nascita di u Vai su Facebook

Continua la lite tra Donald Trump ed Elon Musk, cominciata due giorni fa con uno scambio di offese reciproche ? https://shorturl.at/wZvon Vai su X

Trump, 'lanciare un terzo partito è ridicolo'; Trump, 'lanciare un terzo partito è ridicolo'; Musk lancia partito anti Trump, l’American Party: «Contro il rischio bancarotta».

L'America Party, Musk punta alla fronda in Congresso. Trump: ridicolo un terzo partito - Lo afferma Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva del terzo partito lanciato da Elon Musk. Secondo ansa.it

Trump a Musk: «Ridicolo lanciare un terzo partito». E Bannon: «Andresti espulso» - Il patron di X risponde all’ideologo Maga: «Ubriacone, andrai in galera a lungo» ... Lo riporta msn.com