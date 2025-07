Protesta arcobaleno contro l' Iran a Rio in occasione del Brics

In un gesto di coraggio e solidarietà, l'organizzazione non governativa StandWithUs ha scelto le vivaci spiagge di Ipanema per denunciare la persecuzione della comunità arcobaleno in Iran, durante il vertice dei Brics a Rio de Janeiro. Tra bandiere dell’orgoglio LGBTQI+ e striscioni provocatori, l'azione mira a sensibilizzare l'opinione pubblica globale sulla grave realtà che affrontano i gay iraniani. Un messaggio forte che non può passare inosservato.

In occasione del diciassettesimo vertice dei Brics a Rio de Janeiro, blocco di cui fa parte anche l' Iran, l'organizzazione non governativa StandWithUs ha protestato sulla spiaggia di Ipanema, contro la persecuzione della comunità arcobaleno. L'ong ha disposto bandiere dell'orgoglio Lgbtqi+ e cappi in un'area della movida gay in città e sulla spiaggia, accompagnando con striscioni con la scritta "L'Iran uccide i gay sulla pubblica piazza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta arcobaleno contro l'Iran a Rio in occasione del Brics

In questa notizia si parla di: iran - arcobaleno - occasione - brics

Attacchi missilistici notturni dall’Iran colpiscono Israele: almeno otto morti, tra cui un bambino, e 200 feriti. Sirene antiaeree in tutto il Paese. Fonti militari: Israele avrebbe preso il controllo dello spazio aereo iraniano. Vai su Facebook

Protesta arcobaleno contro l'Iran a Rio in occasione del Brics; Protesta arcobaleno contro l'Iran a Rio in occasione del Brics.

Protesta arcobaleno contro l'Iran a Rio in occasione del Brics - In occasione del diciassettesimo vertice dei Brics a Rio de Janeiro, blocco di cui fa parte anche l'Iran, l'organizzazione non governativa StandWithUs ha protestato sulla spiaggia di Ipanema, contro l ... Come scrive ansa.it

Cina-Iran, una partnership strategica all’ombra dei Brics - MSN - La recente intesa tra Cina e Iran, siglata in occasione del vertice BRICS, rappresenta un passo strategico per entrambi i Paesi, consolidando una cooperazione che si estende dai settori economici ... Da msn.com