Ilrestodelcarlino.it - Il consiglio comunale vota all’unanimità il Garante delle persone limitate nella libertà

Il, in occasione dell’ultima seduta, hatol’istituzione della figura delprivate opersonale, operativo sul territorio anconetano. Nel dettaglio, ilavrà il compito di promuovere l’esercizio dei diritti eopportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali e supportare lesottoposte a misure restrittive dellapersonale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi; inoltre ilpotrà rivolgersi alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti, segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno. Di rilievo, inoltre, la facoltà di promozione: il, infatti, avrà la possibilità di promuovere iniziative congiunte con altri soggetti pubblici competenti nel settore, in coordinamento con l’attività deldei Diritti della Regione.