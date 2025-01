Golf DP World Tour | del Rey passa in testa al Ras Al Khaimah Championship Pavan guadagna qualche posizione

Leggi su Sportface.it

Si accende il Ras Al, valido per il DPdi, dove si è concluso il terzo di quattro giri. E proprio alla vigilia delle buche decisive, cambia ladella classifica. Alejandro del Rey, infatti, si è preso la primadopo la giornata odierna e punta ora al primo successo nel circuito. Partito da uno svantaggio di due colpi dopo la prova di ieri, il 26enne spagnolo ha centrato una prestazione sono soli birdie,ndo anche per alcuni momenti di difficoltà ma comunque riuscendo a gestire il tutto senza incappare in bogie. Un giro da -6 per un totale di 200 colpi (-16).Alle spalle di del Rey rimane Marcus Armitage, che perde ladella classifica ma resta a contatto con lo spagnolo. In particolare, l’iberico aveva effettuato l’aggancio nella quarta buca, prima di prendersi lain solitaria all’ottava e di ampliare il vantaggio alla diciassettesima, chiudendo con il birdie alla diciottesima dopo aver rischiato di mandare la pallina in acqua.