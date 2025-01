Oasport.it - Federico Pellegrino sul podio nella sprint in Engadina, poi viene declassato. Vince il cannibale Klaebo

AGGIORNAMENTO ORE 15.50.al sesto posto (l’ultimofinale) a causa di un’ostruzione ai danni del francese Lucas Chanavat, che è così salito sul terzo gradino del.—sale sul gradino più basso delmaschile in tecnica libera della settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, in corso in, in Svizzera: l’azzurropreceduto dal norvegese Johannes Hoesflot, primo, e dallo svedese Edvin Anger, secondo.Escono nei quarti di finale Davide Graz, 14°, Michael Hellweger, 20°, e Giovanni Ticcò, 28°., classe 1990, centra così ilindividuale in Coppa del Mondo numero 47, cifra che sale a quota 51 considerando anche Olimpiadi e Mondiali.In finale la vittoria va al leader della classifica generale, il norvegese Johannes Hoesflot, che si impone con il tempo di 2’29?24, andando a precedere di 0?20 lo svedese Edvin Anger, secondo.