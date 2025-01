Fa ricorso per entrare al cimitero in bici ma quando vince è già morto

Leggi su Dayitalianews.com

A causa di un problema alla schiena, visitare la tomba della moglie a piedi era diventato troppo difficile, così ha deciso di intraprendere una causa legale, ma il suo successo è arrivato solo dopo la sua morte.Leonardo Colombo Giardinelli, 88anni, ha lottato con determinazione fino alla fine per ottenere il diritto di accedere aldi Treviglio, in provincia di Bergamo, incletta. Una battaglia legale che, nonostante il suo esito favorevole, è stata vinta dopo due anni e solo dopo la sua morte. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha accolto il suo, annullando il divieto imposto dal Comune e riaffermando che ogni decisione che incide sui diritti dei cittadini deve essere chiara e rispettare le competenze istituzionali. Giardinelli, nel 2023, aveva contestato la scelta dell’amministrazione di proibire l’accesso alleclette all’interno del, una misura adottata per motivi di decoro e sicurezza.