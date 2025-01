Sport.quotidiano.net - Costone: preso Fabio Massimo Sebastianelli: "Entusiasta di essere qui. Impressioni ottime"

Si chiama(nella foto) ed è il nuovo giocatore del. Guardia/ala, classe 2001, 195 centimetri di altezza, approda in gialloverde dopo le esperienze con Stella Azzurra Roma, Roseto, Vicenza e Mestre in Serie B. "Sonodiqui, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – ha detto il neo-costoniano-. Le sensazioni sono più che positive e leche ho raccolto da società e staff sono. Tutti mi hanno parlato bene di questa piazza, non ultimo Nicola Bastone, con cui ho giocato insieme a Vicenza. Adesso dovremo subito affrontare un tour de force con tre partite in una settimana, sfide non semplici ma molto importanti. So che non sarà facile, ma ho voglia di giocare e di mettermi a disposizione dell’allenatore.