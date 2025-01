Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Venezia: la formula dell’operazione

Il mese di gennaio si avviala sua conclusione e con esso anche la sessione di. Ladovrà approfittare degli ultimi giorni a disposizione per mettere a segno alcuni colpi, non solo in entrata, ma anche in uscita. Dopo aver accolto Rensch e Gollini, la squadra giallorossa si starebbe preparando a dire addio anche ad uno dei suoi attaccanti, ovvero Eldor. Il calciatore in questa prima parte della stagione non ha convinto particolarmente, tanto da non riuscire a trovare granché spazio anche sotto la guida di Claudio Ranieri, andando a collezionare 15 presenze in totale tra tutte le competizioni dellafino a questo momento. Per questo motivo, Ghisolfi e dirigenza avrebbero deciso di aprire le porte al, interessata al calciatore uzbeko per sostituire Pohjanpalo in partenzail Palermo.