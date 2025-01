Dailymilan.it - Calciomercato Milan, l’alternativa a Santiago Gimenez resta Joao Felix. La situazione

Leggi su Dailymilan.it

Ilvaluta diversi profili per l’attacco in questoDopo aver messo a punto il colpo Kyle Walker dal Manchester City e aver visto sfumare il possibile arrivo di Marcus Rashford in rossonero, ilguarda nuovamente in Premier League e tiene viva la pista che porta all’attaccante portoghese di proprietà del Chelsea. Lo abbiamo detto, l’obiettivo primario dei rossoneri, anche se il Feyenoord sta facendo muro.Ecco che allora, nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per il centravanti messicano, i rossoneri potrebbero tornare nuovamente alla carica per il classe 1999, chequindi nel radar del Diavolo. La proposta ideale della dirigenza del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di provare ad affondare il colpo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.