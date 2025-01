Secoloditalia.it - Askatasuna, la Procura di Torino lancia l’allarme «eversione». FdI: «Va sgomberato»

La presenza del centro socialerendela capitale delle spinte eversive in Italia, rispetto alle quali le istituzioni hanno il dovere di agire: è questo in sintesito daltore generale di, Lucia Musti, nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Un avvertimento che si inserisce nel confronto in atto in città tra l’amministrazione guidata dal Pd Stefano Lo Russo, che ha attivato un tavolo per la regolarizzazione del centro sociale, e le forze di opposizione, FdI in testa, che chiedono che il ripristino della legalità passi attraverso lo sgombero di una realtà i cui militanti troppo spesso sono stati al centro di azioni violente e di aperte sfide allo Stato.del Pg disul centro sociale«L’elemento maggiormente connotante il distretto del Piemonte e della Valle D’Aosta e che rende, ancora una volta capitale, è insito nella cosiddetta galassia dei centri sociali () e degli anarco insurrezionalisti», ha detto il Pg di, aggiungendo che «è inammissibile ogni manifestazione di odio e di violenza e di devastazione dei beni della collettività».