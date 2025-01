Anno giudiziario | No attacchi a Toghe

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25 Bastaalle, ha detto il presidente della Corte d'appello di Milano,Ondei,all',parlando di "veri e propri scontri istituzionali" sulla giustizia. "Arduo sostenere che le nuove riforme realizzino un cambio di passo".Così il presidente Meliadò(Corte Appello Roma). Per De Rosa,(presidente Corte Appello Bologna)"bisogna evitare la sovrapposizione di riforme continue".Barelli,presidente Corte Appello Torino,"se è vero che i giudici non devono fare politica, i politici non devo fare i giudici".