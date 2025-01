Anno giudiziario a Milano magistrati fuori dall’aula per protesta

Leggi su Ildenaro.it

, 25 gen. (askanews) – Tuttimagna durante l’intervento della rappresentante del governo: idel distrettodiaderito all’iniziativa dilanciata dall’Anm perre contro la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere. La, come da programma, è scattata non appena Monica Sarti, capo dell’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, è salita sul palco dell’Aula Magna per il suo intervento istituzionale. Le toghe presenti habbandonato l’aula, riversandosi nell’atrio centrale del Palazzo di Giustizia con una coccarda tricolore al petto e una copia della Costituzione in mano. L'articolo, aperproviene da Ildenaro.it.