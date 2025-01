Lanazione.it - Ampliamento della Ztl: è protesta. Il Pd mugugna, lite in maggioranza

Leggi su Lanazione.it

Lasi spacca sull’Ztl; il Pd chiede all’amministrazione di condividere la decisione con residenti e commercianti del centro storico. Lo spostamento dei varchi elettronici sui veri confinizona a traffico limitato non piace a Confcommercio che si prepara ad attivare unacontro le decisioni dell’amministrazione comunale, ma accende anche il dibattito politico all’internostessa. Ad intervenire sul delicato tema è il Pd che proprio in questi giorni ha avviato un confronto interno proprio sul delicato tema Ztl. "Prima di decidere (sullo spostamento dei varchi ndr) – scrive il Partito Democratico in una nota - sarà imprescindibile ascoltare residenti, commercianti, ristoratori e albergatori. Lo spopolamento del centro storico, reso ancor più evidente dai cantieri per la ricostruzione dal terremoto, impone infatti una riflessione che tenga conto di ogni aspetto di una situazione profondamente cambiata negli ultimi anni".