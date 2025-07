Balotelli l’attacco durissimo a Vieira | Aveva paura ed ha problemi

Mario Balotelli, il fuoriclasse dal talento infinito, ha fatto il suo ritorno in Serie A con grandi aspettative. Tuttavia, l’esperienza al Genoa si è rivelata breve e poco soddisfacente, con appena 56 minuti giocati e nessun impatto significativo. Un ritorno che si è chiuso rapidamente, lasciando dietro di sé un capitolo difficile, segnato anche da dure polemiche e tensioni, come quella con Vieira. La sua carriera continua, ma questa parentesi in Liguria resterà nella memoria come un tentativo fallito di rinascita.

Dopo il ritorno in Serie A, l’esperienza di Balotelli è durata pochissimo. Sei presenze e solo 56? totali giocati, senza riuscire a incidere. Mario Balotelli al Genoa è giĂ un capitolo chiuso. L’attaccante classe 1990 era tornato in Serie A dopo diversi anni per provare a tornare ad alti livelli come non faceva da tempo. Il suo ritorno è stato molto sponsorizzato e richiesto da Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblĂą a inizio stagione. L’esonero dell’attuale allenatore del Pisa ha cambiato molte cose, tra cui il presente e il futuro di Mario Balotelli. Dopo le sole due sfide con Gilardino come allenatore, è poi arrivato Patrick Vieira, che col passare del tempo l’ha sempre messo piĂą fuori dai suoi piani di gioco. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Balotelli, l’attacco durissimo a Vieira: “Aveva paura ed ha problemi”

In questa notizia si parla di: balotelli - attacco - durissimo - vieira

Tancredi Palmeri - Mi sa proprio che il nuovo allenatore Inter sarĂ Patrick Vieira. Vai su Facebook

Balotelli, l’attacco durissimo a Vieira: “Aveva paura ed ha problemi”; Gli sto sui cog***ni, ecco la verità !. Il durissimo sfogo di Mario Balotelli.

Balotelli, durissimo attacco a Boban: "Mi sta sul c... Lo avete visto con Fonseca?" - Corriere dello Sport - Balotelli ha continuato: “Boban è uno che attacca con quell’aria di superiorità del c***o, non ho problemi a dire che è uno che mi sta sulle scatole. Scrive corrieredellosport.it

Genoa, Vieira: "Il Napoli lotta per lo scudetto, sarà dura. Balotelli disponibile" - MSN - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di sabato pomeriggio contro il Napoli di Antonio Conte: "Il nuovo proprietario? Segnala msn.com