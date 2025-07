James bond 26 | crescono le speranze per il ritorno di daniel craig

Le speranze per il ritorno di Daniel Craig in James Bond 26 si fanno sempre più concrete. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, sta facendo passi avanti significativi, tra cui l’ingaggio del rinomato regista Denis Villeneuve, celebre per "Dune". La sua partecipazione promette un nuovo e affascinante capitolo della saga, portando un tocco innovativo e visivamente straordinario. Denis Villeneuve sarà alla guida di questa entusiasmante avventura, dando nuova vita all’icona di spionaggio.

