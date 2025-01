Casertanews.it - Addio a Lucio, l'anima musicale della comunità

E’ una giornata triste per Cellole. Si è spento, all’ospedale di Sessa Aurunca,Cornelio,. Aveva 58 anni, da sempre dedito alla musica e alla sua chitarra.Tutti lo conoscevano per la sua arte, e per la sua bontà. La notiziasua morte ha colpito.