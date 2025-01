Ilnapolista.it - Zverev un po’ fortunato finora agli Australian Open, in finale dovrà dimostrare la sua crescita (La Faz)

Leggi su Ilnapolista.it

Domenica mattina alle 9:30 ci sarà ladeglitra Jannik Sinner e Alexander. Ma il tedesco, critica La Faz, non ha fornito delle grandi prestazioni durante il torneo.non ha ancora mostrato il suo miglior tennisIl quotidiano tedesco scrive:Non si può sostenere che Alexanderabbia offerto un grande intrattenimentoprima della. Nei primi turni era troppo bravo rispettoavversari, ai quarti il suo sfidante era particolarmente nervoso Paul, ndr e in semi, Novak Djokovic si è dovuto ritirare dopo un solo set per infortunio. Ma durante le interviste post-partita dimostra di avere la stessa forza del suo servizio: fa battute sul suo coach, racconta aneddoti divertenti e interessati, e riscontra l’approvazione del pubblico.