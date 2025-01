Uominiedonnenews.it - Un Passo Dal Cielo 8, Quarta Puntata: Il Figlio Di Huber Accusato Di Omicidio!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Undal8,: Tobia, ildi, finisce al centro di un’indagine per, sconvolgendo tutti. Intanto aumentano i problemi tra Manuela e Nathan!Undal8 prosegue e, nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà Tobia, ildi. Quest’ultimo troverà un corpo senza vita e da quel momento finirà al centro di un’indagine insieme ai suoi amici, che lo porterà ad avere non pochi problemi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro.Undal8: dove eravamo rimasti?Ancora una volta, la tranquillità delle montagne viene scossa con il ritrovamento di una ragazza profondamente addormentata nei boschi. Si scopre che la sua famiglia si è sempre occupata di erbe medicinali.