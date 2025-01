Trump a briglia sciolta, arringare urbi et orbi non è più prerogativa esclusiva del Papa

Leggi su Ildenaro.it

Ieri il Presidenteha confermato che tipo di politica intende adottare per gli USA () e verso il resto del mondo (). Lo ha fatto collegato con il Forum di Davos, quindi è stato ascoltato da quanti decidono, a vario titolo, le sorti del mondo. Se pensava di stupire non solo quella platea ma anche quella parte dell’umanità che in qualche modo dipende da quanto succede in America, sembra non ci sia riuscito. L’opinione pubblica mondiale sa di che panni vesta il Numero Uno d’ America che abita pro tempore nella Casa Bianca: i suoi “trascorsi di gioventu”, si legga il suo primo mandato, certamente non sono stati rimossi dalla memoria di chi ha vissuto in età adulta quei quattro anni. È probabile che la marcatura pesante del suo modo di governare venga decisa in termini di strategia da un comitato ombra di Grandi Vecchi, mentre il comportamento tattico- da leader latino americano- sia tutta farina del suo sacco.