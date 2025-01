Ilrestodelcarlino.it - The Begin vola a Cagliari. Contro il Cus partita chiave

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La TheAncona si prepara alla trasferta di, dove domenica alle 18 sarà impegnatail Cus per la quarta di ritorno. Una, per Ferrini e compagni, reduci dall’ottima prova fornitaMantova coincisa, purtroppo, con una sconfitta al tiebreak. Thenona in classifica a 12 punti, Cussettima a 17, all’andata al PalaPrometeo finì 3-1 per la squadra anconetana che, dunque, domenica dovrà fare i conti anche con la voglia di riscatto deitani. Il buon momento dei dorici, però, lascia aperta la strada per una possibile affermazione esterna, assolutamente auspicabile sotto il punto di vista anconetano, visto anche che in casa Thein questo momento i punti servono come il pane. Tra l’altro l’unica affermazione esterna, finora, è quella di Belluno del 17 novembre.