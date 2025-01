Lanazione.it - “Tante telefonate anonime”, la donna maltrattata e umiliata denuncia alla polizia

Siena, 24 gennaio 2025 – Lei non c’era. La-coraggio che hato i maltrattamenti del marito, con cui è rimasta sposata solo pochi mesi, era rappresentata però dal suo avvocato Manfredi Biotti. Non c’è stata infatti l’attesa sentenza su un caso particolarmente delicato che è salitoribalta della cronaca nazionale, finendo persino su ’Storie Italiane’, Rai1. Quello di unasenese di 41 anni che ha subito il comportamento aggressivo dell’uomo a cui, seppure solo formalmente, risulta ancora legata. E che l’avrebbe, secondo l’accusa e stando a quanto da leito, persino spinta nella cuccia del cane, a quattro zampe. Costringendola a camminare in strada in slip e canottiera., insomma. Ferita. L’ex marito doveva essere in aula ieri per raccontare la sua versione dei fatti, prima della discussione del caso con rito abbreviato.