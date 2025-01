Supergirl | Woman of Tomorrow James Gunn condivide una prima immagine di Milly Alcock

Leggi su Cinefilos.it

ofunadiIl co-capo dei DC Studiosfesteggia l’inizio delle riprese diof, il film che vedenel ruolo di protagonista. Per l’occasione, il regista ha condiviso sui social media una foto teaser dell’attrice nei panni di Kara Zor-El. “Sono entusiasta di vedere le telecamere girare ai Warner Bros. Studios Leavesden per, con Craig Gillespie al timone e la fenomenalenei panni di Kara Zor-El”, ha scrittonel post (riportato qui sotto). “Craig porta una sensibilità incredibile a questa storia eè in tutto e per tutto la #unica immaginata da Tom King, Bilquis Evely e Ana Nogueira”. View this post on InstagramA post shared by(@)Tutto quello che sappiamo suofofè un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle.