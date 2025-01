Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 23esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 24 gennaio 2025 – Il 23° turno diB si apre col botto: questa sera, alle 20:30, il Sassuolo di Grosso affronterà lo Spezia in quella che può essere un'ultima chiamata per la squadra di D'Angelo per poter riacciuffare i neroverdi, in testa a +10 sui liguri. D'altro canto, Grosso e i suoi pianificano la fuga definitiva, anche per mettere pressione al Pisa, che scenderà in campo domenica alle 15 contro una Salernitana rigenerata dalla vittoria all'ultimo respiro contro la Reggiana. I granata hanno ritrovato un successo dopo sette gare, con Cerri che si è preso immediatamente la scena con una doppietta: il Pisa, che nella scorsanon è andato oltre lo 0-0 contro il Catanzaro, è avvisato. Sabato alle 15 andrà in scena Cesena – Bari, fondamentale per la corsa ai playoff, e allo stessoo ci sarà anche Juve Stabia – Carrarese, Cosenza – Cittae Frosinone – Sudtirol, mentre alle 17:15 il Mantova ospiterà la Sampdoria.