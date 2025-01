Thesocialpost.it - Scossa di magnitudo 1.9 a Pozzuoli: boato avvertito dai residenti

– Questa mattina, alle ore 06:29 (ora locale), è stato registrato un evento sismico di1,9±0,3 nei pressi di Via Cupa Cigliano, con una profondità stimata di 2,3 km. A darne notizia è stato l’Osservatorio Vesuviano, che ha comunicato l’accaduto all’Amministrazione comunale di.L’evento è stato accompagnato da un, percepito chiaramente dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Numerose sono state le segnalazioni dei, che hanno riportato la loro preoccupazione per l’accaduto.Le autorità locali, in collaborazione con i tecnici dell’Osservatorio, stanno monitorando la situazione per valutare eventuali evoluzioni. L’area flegrea è infatti caratterizzata da una costante attività sismica, legata al fenomeno del bradisismo, e gli eventi di questa natura richiamano sempre l’attenzione della popolazione e degli esperti.