Romadailynews.it - Roma: abusa di 20enne mentre la riaccompagna a casa, promoter arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 36 anni italiano,di ragazze immagine, e’ statoe sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perche’ indagato per. Ifatti che gli vengono contestati sono accaduti nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso quando al termine di una serata in un locale sulla Tiburtina a, l’uomo hato aunana che aveva portato nel locale come ragazza immagine.Nel parcheggio del locale, pero’,la giovane era sotto l’effetto di alcol, avrebbeto di lei con vari palpeggiamenti.Le indagini svolte dalla Polizia hanno portato la procura capitolina a chiedere e ottenere dal Gip la misura cautelare degli arresti domiciliari.Agenzia Nova